Мнение: Китайский полет на Марс

23.07.2020, 22:40, Разное

Китай сегодня официально начал свою марсианскую программу в практическом ключе.

Ракетоноситель "Чанчжэн-5" вывел на орбиту научный зонд "Тяньвэнь-1", который отправится в долгое путешествие к Марсу.

Для китайской космической программы это важная веха – успех с миссией зонда на Марсе введет Китай в очень узкий круг стран, которые смогли достичь Марса и проводить там исследования.