 

Мнение: Китайский полет на Марс

23.07.2020, 22:40, Разное

Китай сегодня официально начал свою марсианскую программу в практическом ключе.
Ракетоноситель "Чанчжэн-5" вывел на орбиту научный зонд "Тяньвэнь-1", который отправится в долгое путешествие к Марсу.
Для китайской космической программы это важная веха – успех с миссией зонда на Марсе введет Китай в очень узкий круг стран, которые смогли достичь Марса и проводить там исследования.

Источник: Colonel Cassad





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