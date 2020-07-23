 

Сенат США принял военный бюджет «стратегической конкуренции с Россией»

23.07.2020, 22:29, Новости дня

Сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается с 1 октября) с приоритетом «стратегической конкуренции с Россией».

Согласно трансляции на сайте Сената США, документ поддержали 86 сенаторов, еще 14 высказались против, передает ТАСС.

Во вторник свою версию проекта оборонного бюджета одобрила Палата представителей. Теперь обе версии должны быть согласованы комиссией из представителей обеих палат.

Накануне Белый дом пригрозил Конгрессу США отказом президента США Дональда Трампа подписывать оборонный бюджет на следующий финансовый год, если в документ не внесут изменения по целому списку пунктов, оспариваемых американской администрацией.

Напомним, 21 июля Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в США с 1 октября).

Кроме того, Палата представителей Конгресса США предложила увеличить помощь Украине.

Также в Конгрессе США захотели выделить на «сдерживание» РФ 3,8 млрд долларов.





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