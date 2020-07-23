 

Собянин рассказал, планируется ли в Москве новый карантин

23.07.2020, 22:23, Разное

Эпидемиологическую ситуацию в Москве Сергей Собянин назвал “позитивно стабильной”. По его словам, вводить новый карантин в сентябре власти города не планируют. Ранее это обсуждали в СМИ и соцсетях.

Градоначальник призвал не верить слухам. “Никаких карантинов с 15-го числа или еще с какого-то никто не планирует”, – сказал Собянин в интервью на телеканале “Россия-1”.

Он напомнил, что эпидемиологическая ситуация в городе продолжает улучшаться. Зараженных выявляют все меньше, пик распространения инфекции город прошел, констатировал мэр.

Количество больных COVID-19 в Москве за последние две недели стало на четверть меньше, а число тяжелых случаев снизилось на 20%, уточнил градоначальник. Это говорит о том, что эпидемиологическая ситуация в городе улучшается, констатировал мэр.

Он призвал дождаться появления вакцины от коронавируса. Инфекция по-прежнему с нами, предупредил градоначальник.

Ранее Сергей Собянин заявил о формировании коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве. По его словам, антитела к инфекции имеют уже 60% жителей столицы.

Также градоначальник выражал сомнение в вероятности второй волны эпидемии. По крайней мере, в ближайшее время.

Напомним, что введенные из-за коронавируса ограничения Москва начала снимать 12 мая. В начале июня открылись торговые центры, а в конце месяца в полном объеме возобновили работу кафе, рестораны и другие заведения общепита. 24 июня в Парке Горького пройдет общегородской школьный выпускной.





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