Республиканцы в Сенате готовят новый пакет помощи в связи с коронавирусом

23.07.2020, 22:15, Новости дня

Республиканцы в Сенате планируют предложить еще один раунд прямых выплат американцам в рамках следующего законопроекта о помощи в связи с пандемией коронавирусуа, сообщил в четверг высокопоставленный сотрудник Сената. Белый дом призвал законодателей-республиканцев в скорейшем порядке представить пакет помощи на сумму 1 триллион долларов.

По словам источника, законопроект, с которым еще не были ознакомлены демократы, предусматривает прямые выплаты отдельным лицам и парам в размере 1 200 и 2 400 долларов США соответственно. Однако источник предупредил, что переговоры по законопроекту внутри партии еще не закончены.

Министр финансов Стивен Мнучин заявил, что в интересах ускорения процесса Белый дом решил не настаивать на снижении налога на заработную плату, которого долго добивался президент Дональд Трамп.

Мнучин также сказал, что Белый Дом работает с сенатскими республиканцами над формулировками о расширении пособий по безработице, срок действия которых истекает 31 июля.

Отвечая на вопрос о том, будет ли законопроект предусматривать снижение налога на фонд заработной платы, Мнучин ответил: «Не в этот раз, но мы собираемся вернуться к этому вопросу. Как вы знаете, может потребоваться новый законопроект о помощи в связи с коронавирусом».

Мнучин и глава аппарата Белого дома Марк Медоус в четверг утром вновь посетили Капитолийский холм и встретились с лидером республиканского большинства в Сенате Митчем Макконнеллом.

«Одна из проблем, связанных с сокращением налога на заработную плату, заключается в том, что это требует времени, поэтому сейчас мы гораздо больше сосредоточены на прямых выплатах», – заявил Мнучин, беседуя с журналистами у Белого дома.

«Что касается пособий по безработице, мы вернемся к этому вопросу, чтобы ознакомиться с новыми формулировками и проработать их, – сказал он. – Мы не собираемся платить людям больше за то, чтобы они оставались дома, а не на работе. Поэтому мы обдумываем компенсацию заработной платы в размере порядка 70 процентов и работаем над деталями».

Глава Минфина рассказал журналистам, что разрабатываемое республиканцами предложение будет включать 16 миллиардов долларов нового финансирования для проведения анализов на коронавирус при общем бюджете 25 миллиардов долларов.

«Мы сосредоточены на том, чтобы быстро выделить еще триллион в рамках версии 4.0. Если придется готовить версию 5.0, чтобы выделить больше средств, президент рассмотрит этот вопрос в соответствующий момент», – сказал Мнучин в интервью CNBC.