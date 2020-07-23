 

В Магнитогорске СК отказался наказывать полицейских за избиение не надевшего маску мужчину

23.07.2020, 22:02, Разное

Следственного комитета по Челябинской области отказался возбуждать уголовное дело против полицейских, применивших силу к нарушителю масочного режима в Магнитогорске. Об этом сообщает 74.Ru.

Как уточнили в ведомстве, после конфликта была проведена проверка, во время которой удалось восстановить картину произошедшего. «Уголовного состава нет ни в действиях полицейских, ни в действиях покупателя», — пояснил старший помощник руководителя СК по региону Владимир Шишков.

Фото: скриншот видеозаписи / «ВКонтакте»

Двое полицейских применили силу к магнитогорцу в начале июня, инцидент попал на видео. На записи видно, что сотрудник полиции держит за ноги мужчину, который говорит, что ничего не нарушал, и пытается высвободиться. Через несколько секунд подбегает еще один полицейский, и несколько раз ударяет задержанного дубинкой. Тот продолжает говорить, что у него есть маска, и он сейчас ее наденет.

В ГУ МВД по Челябинской области «Новой газете» сообщили, что задержанный первым применил силу к полицейским после того, как они сделали замечание о необходимости использования маски в магазине. В отношении мужчины составлены административные протоколы по со. 19.3 КоАП (Неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции) и ст. 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности).

Источник: Новая газета





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