С территорий нескольких коралловых рифов исчезли акулы

23.07.2020, 21:55, Новости дня

Во время масштабного исследования коралловых рифов обнаружилось, что акулы больше не обитают на территориях многих из них.

После изучения 371 рифа в 58 странах мира ученые пришли к выводу, что акулы перестали принимать участие в экосистемах рифов. 20% изученных рифов потеряли своих постоянных обитателей. Ученые обнаружили, что на территориях 69 рифов, которые принадлежат шести регионам: Доминиканской Республике, Французской Вест-Индии, Кении, Вьетнаму, Датским Антильским островам и Катару, акулы практически не наблюдались.

За 800 часов наблюдений в этих регионах были замечены только три акулы. По словам ученых, причиной такого исчезновения является высокая плотность человеческого населения, которое живет неподалеку от рифов.