 

Газпром перевел долю в Nord Stream AG на свою «дочку»

23.07.2020, 21:48, Новости дня

Газпром перевел долю в Nord Stream AG, операторе газопровода «Северный поток», на свою дочернюю структуру «Газпром международные проекты», сообщила пресс-служба компании.

Материнская компания владела 51% оператора, передает РИА «Новости».

Как отметили в пресс-службе, передача актива повысит эффективность управления.

Напомним, «Северный поток» запустили в 2011 году. В строительстве газопровода участвовали компании РФ и Германии, Франции и Нидерландов.





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