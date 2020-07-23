Пушков отправил “на помойку” доклад о вмешательстве России в политику Великобритании

23.07.2020, 21:43, Разное

На этой неделе был обнародован доклад комитета парламента Великобритании по разведке, в котором шла речь о вмешательстве России в политику Соединенного Королевства. Якобы Федерация пытается нарушить мировой порядок.

Кроме того, по версии британских властей, Россия была замешана в референдуме о независимости Шотландии, который состоялся в сентябре 2014 года. Правда, такое влияние оказалось бесполезным, отметили члены комитета. Так или иначе, доказательствами они не располагают.

Алексей Пушков не сомневается, что доклад британского парламента призван поддержать “антироссийскую паранойю”. Такие заявления, по мнению общественника, продолжают создавать ложную повестку дня.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике также отметил, что доклад совсем скоро забудут, ведь “его место на помойке”.

Издание РИА Новости напомнило, что несколько лет назад Борис Джонсон, будучи главой МИД Великобритании, сообщил – у Соединенного Королевства нет данных о вмешательстве Российской Федерации в политические процессы страны.