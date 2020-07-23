Эксперт об обращении Лукашенко к армии перед выборами: Все очень серьезно

23.07.2020, 21:43, Разное

На недавней встрече с военнослужащими бригады ВДВ в Витебске Лукашенко был предельно откровенен. Президент метал гром и молнии в оппозицию, которая, уверен он, добивается свержения власти. Обращение главы государства к армии прозвучало на фоне массовых протестов, которые идут в республике с конца мая.

Александр Лукашенко оказался в самом тяжелом положении с начала своего правления, считает политолог Станислав Смагин. Но даже если президент проиграет выборы, власть он не отдаст, уверен эксперт.

Таким образом, делает вывод Смагин, Лукашенко готовится к удержанию власти любой ценой. Армия и правоохранительные органы, говорил ранее президент. должны быть готовы поддержать порядок и конституционный строй.

Но в случае поражения на выборах, Лукашенко сам нарушит Конституцию, защищая свою власть, отметил Смагин. И наоборот: если проиграет оппозиция, она готова к неконституционному свержению власти, заметил аналитик. Все очень серьезно, констатировал аналитик.

Главной угрозой для президента политолог считает кандидата Светлану Тихановскую. Многие могут поддержать ее по принципу протесного голосования, сказал эксперт в интервью “Московскому комсомольцу”. Он напомнил о выборах в Хабаровском крае в 2018 году: тогда люди отдали голоса за оппозиционного политика Сергея Фургала.

Снова хватают людей в Минске, Бресте, Гомеле и еще нескольких городах, десятки задержанных. В Минске закрыли центральные станции метро и проспекты, вывели войска ВВ. Народу не так уж много, организации никакой (все лидеры давно за решеткой), но силовики на диком стреме. pic.twitter.com/8nohJefrgR

— Дмитрий Навоша (@navosha) July 14, 2020

Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Зарегистрированы пять кандидатов. Популярных среди оппозиции политиков Виктора Бабарико и Валерия Цепкало не допустили до голосования.

Центризбирком республики принял решение об ограничении допуска независимых наблюдателей на избирательные участки. Это говорит о том, что Александр Лукашенко опасается победы Светланы Тихановской, считает белорусский политик Виктор Корнеенко.