Депутат рассказал, о появлении в законе об игорном бизнесе возможности располагать казино в четырехзвездочных отелях

23.07.2020, 21:35, Новости дня

В финальную версию закона о легализации игорного бизнеса включили норму о возможности размещать казино в четырехзвездочных отелях Украины в связи с поддержкой соответствующей поправки. Об этом 23 июля сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от фракции “Голос” Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

“В финальном тексте появилась норма о возможности располагать казино в четырехзвездочных отелях. Напомню, что в тексте, который выносили в зал, казино разрешено было только в пятизвездочных. И говорят, это была личная позиция президента. Как так случилось? Очень просто. Была правка №1804 от “Слуги народа”, ее подняли на подтверждение и 229 голосами “за” учли”, – отметил он.

Железняк заявил, что члены фракции “Голос” не поддерживали соответствующую поправку.

Он выразил надежду, что включение этой нормы станет дополнительным основанием для ветирования закона об игорном бизнесе.

«Казино завжди виграє»… зараз ця фраза заграє новими барвами)У фінальному тексті з’явилася норма про можливість… Posted by Ярослав Железняк on Neljapäev, 23. juuli 2020

Законопроект “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” зарегистрировали в парламенте 18 декабря 2019 года, 16 января 2020 года депутаты приняли его в первом чтении. К законопроекту подали около 3,5 тыс. правок.

Во втором чтении Рада начала рассматривать законопроект 30 июня, а 14 июля приняла его. “За” проголосовало 248 депутатов при минимально необходимых 226, в основном от “Слуги народа”. “Оппозиционная платформа – За жизнь”, “Европейская солидарность”, “Батьківщина” и “Голос” не дали ни одного голоса.

В тот же день в парламенте зарегистрировали постановления об отмене результатов голосования.

21 июля в Раде разблокировали подписание закона об игорном бизнесе.

Закон, в частности, предусматривает создание в Украине отдельного регулятора рынка – Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая будет выдавать лицензии организаторам азартных игр. Ими смогут стать исключительно юридические лица – резиденты Украины.

В законе прописаны требования к деятельности казино, букмекерских контор и игорных залов. Например, согласно тексту законопроекта, игровые автоматы можно будет установить в отелях стандарта “три звезды” и выше, а казино – в пятизвездочных отелях и в специальной игорной зоне, которая может быть создана по решению Кабинета Министров.

Играть в азартные игры в Украине смогут лица, которые достигли 21-летнего возраста.

Авторы законопроекта отметили, что после запрета игорного бизнеса в Украине в 2009 году госбюджет ежегодно терял более 10 млрд грн.