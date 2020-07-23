В оккупированном Крыму состоялось первое заседание по делу Джемилева

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23.07.2020, 21:35, Новости дня

23 июля в “суде” оккупированного Армянска (Крым) состоялось первое судебное заседание по делу в отношении народного депутат от “Европейской солидарности”, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Об этом в Facebook сообщил его адвокат Николай Полозов.

По словам защитника, “суд” рассмотрел ходатайства защиты, после чего прокурор зачитала обвинительное заключение.

“Позиция защиты к предъявленному обвинению однозначная. Джемилев не признает обвинение ни по одному пункту, считает преследование политически мотивированным, связанным с его открытой позицией о непризнании незаконной оккупации Крыма и приверженности территориальной целостности Украины, а действия оккупационных властей незаконными”, – отметил Полозов.

Он отметил, что “суд” также определил порядок изучения доказательств: “Сначала будут допрошены свидетели обвинения, затем исследованы письменные материалы и затем вещественные доказательства. После чего право представления доказательств перейдет к стороне защиты”.

“На этом судом был объявлен перерыв до 30 июля для вызова свидетелей обвинения в процесс”, – заключил адвокат.

Дело Мустафы Джемилева Сегодня в суде крымского города Армянск состоялось первое судебное слушание по существу по делу…

Posted by Nikolai Polozov on Neljapäev, 23. juuli 2020

О завершении расследования в отношении Джемилева и передаче дела в “суд” Следственным комитетом РФ стало известно 8 июня. Ни адвоката, ни самого Джемилева о передаче дела не известили.

Лидера крымскотатарского народа обвиняют в “пересечении государственной границы Российской Федерации” после запрета на въезд, небрежном хранении огнестрельного оружия и в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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