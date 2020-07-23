Мнение: Фильм «Страх и ненависть в Луцке» провалился в прокате

23.07.2020, 21:35, Разное

Как Голобородько Украину от террористов спасал.

Фильм «Страх и ненависть в Луцке» провалился в прокате

Ситуация с продолжающимся падением рейтинга Зеленского и «Слуги народа» по мере приближения Украины к местным выборам заставляет окружение Зеленского идти на все более отчаянные меры, чтобы остановить падение. Перед выборами надо не только обещать исполнить хоть что-то из того, что было обещано, но не выполнено (посадка Порошенко, мир на Донбассе, восстановление экономики, прекращение зависимости от МВФ и т.д.), но и показывать «оперативную работу президента», для чего и была снята специальная серия сериала про то, как «кандидат от народа Голобородько» героически спасает заложников от опаснейшего террориста. На роль второго режиссера-постановщика был привлечен Аваков, чей антирейтинг на Украине давно находится на дне, и которому крайне важно показать «успехи в работе».

Но, как обычно, замах был на рубль, а удар на копейку. «Опаснейший террорист» оказался обычным городским сумасшедшим, а эффектное задержание «опаснейшего террориста», которое должно было подчеркнуть эффективность работы МВД Украины и важность участия Зеленского в переговорах с «террористом», обернулось уже традиционным для Украины низким уровнем актерской игры и плохим сценарием. В итоге Зеленский то размещал, то удалял ролики с обращением, «террорист» недоуменно ждал, когда же его наконец арестуют, а героический «спецназ» замешкался и штурмовал уже пустой автобус, откуда «террорист» ушел сам. Если бы это было просто кино, то режиссер бы обложил матами актеров и погнал бы их переснимать все по новой. Тут же второго дубля не было, и получилась скорее комедия положений, нежели «жестокий террористический акт». В том виде, в котором это засняли, «теракт в Луцке», конечно, не повысит, а понизит рейтинг Авакова и Зеленского, так как любой человек с зачатками или остатками критического мышления, глядя на штурм пустого автобуса и скучающего «террориста», всерьез задумается о том, что за лапшу ему сейчас настойчиво пытаются повесить на уши.

Такое качество исполнения постановочных «терактов» не должно удивлять. Можно вспомнить историю про «пропавшие унитазы» с кораблей «волчьей стаи», которую идиоты из украинских СМИ вслед за Зеленским носили несколько недель, пока ФСБ над ними не поглумилась, опубликовав видео с унитазами, которые, конечно, никуда не исчезали, подчеркнув унитазный уровень украинской пропаганды.

То же самое было в деле «минометного заговора» имени Савченко-Рубана, когда с подачи СБУ раскрутили огромное дело про подготовку нападения на Верховную раду, покупку оружия в ДНР и т.п. Правда, потом выяснилось, что оружие Рубан возил по поручению ГУР МОУ, а Савченко закрыли перед выборами, ибо «торпеда Путина» слишком много болтала, а потом ее по-тихому пришлось отпустить.

Ну, или постановочное «убийство Бабченко», которое было организовано СБУ и где сочинили целую историю про то, как в России кто-то заказал убийство Бабченко. Но как только начали копать по верхам эту историю, то сразу выяснили, что сам Бабченко работал на СБУ, его «убийца» работал на СБУ, люди, которые передали «убийце» деньги, работали в СБУ, а организатор «убийства» Герман работал на контрразведку СБУ. И вот эту историю, где на всех этапах можно было видеть только СБУшников, пытались представить, как «пресечение операции российских спецслужб».

Ну, и теперь представьте, какие еще постановки могут организовывать люди с таким послужным списком и подобным уровнем фантазии. Можно легко предположить, что спецслужбы прекрасно знали, что есть какой-то городской сумасшедший, которому либо предложили изобразить «террориста» (с гарантией, что вместо в тюрьмы он потом немного посидит в дурке), либо использовали в темную, подведя к конкретной акции, чтобы собрать за ее счет политические очки, где Зеленский должен был выступить в роли «защитника простых людей от злого террориста, который выполнил требования террориста ради простых людей», а миньоны Авакова потом повязали бы «террориста», чтобы можно было говорить – «вот, смотрите, Авакова критикуют, а он спасает людей от террористов». И при более качественном исполнении это, наверное, даже могло сработать, но так как за дело взялись актеры из фильмов категории Б, вместо трагедии получилась комедия. Разумеется, сейчас, после провала фильма «Теракт в Луцке» наступает этап поиска оправданий и попыток сделать вид, что Зеленский и его администрация не виноваты, а вина на Авакове, люди которого сначала долго тупили, прежде чем «задержать террориста», а потом устроили клоунский штурм пустого автобуса, подставив Зеленского. Но эти оправдания из области: «Кто больше виноват в провале фильма – пьяный режиссер, жадный продюсер или бестолковые актеры?». В итоге от зрителей достанется всем.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/film-strakh-i-nenavist-v-lutske-provalilsya-v-prokate/ – цинк