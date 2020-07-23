 

Помпео заявил о 50 годах «оккупации» Прибалтики Советским Союзом

23.07.2020, 21:30, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео опубликовал видеообращение, в котором сообщил о «полувековой оккупации» Прибалтики Советским Союзом.

«В 1940 году Советский Союз насильно и незаконно аннексировал Эстонию, Латвию и Литву. На протяжении пяти десятилетий советской оккупации Соединенные Штаты оставались верны признанию суверенитета Балтийских стран и отстаивали их свободу», – говорит он в видеобращении в своем Twitter.

In 1940, the Soviet Union forcibly and illegally annexed Estonia, Latvia, and Lithuania. Through five decades of Soviet occupation, the United States never ceased to recognize the Baltic states’ sovereignty and advocate for their freedom. #WellesDeclaration pic.twitter.com/Dd2tWFDMbv

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 23, 2020  

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Москва не приемлет утверждений о «советской оккупации» стран Прибалтики, назвав их абсурдными, не имеющими под собой правовых и исторических оснований.

Российский посол в Таллине Александр Петров подчеркивал, что предъявление Эстонией и Латвией иска к РФ за «советскую оккупацию» было бы спекуляцией на истории.

В Кремле также говорили, что не может быть никакой речи о «компенсациях» за «советскую оккупацию» Латвии и Эстонии.





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