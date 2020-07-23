Путин утвердил дату Главного военно-морского парада

23.07.2020, 21:30, Новости дня

Опубликован указ президента Владимира Путина о проведении 26 июля Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

«Провести 26 июля, в День военно-морского флота, в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад», – говорится в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Подготовку и проведение парада должны осуществить Минобороны и другие федеральные органы исполнительной власти, правительство Петербурга должно оказать содействие в этом.

Ранее на этой неделе Минобороны открыло на своем сайте раздел, который посвящен Главному военно-морскому параду 26 июля.