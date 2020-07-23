Суд амнистировал фигурантку дела о крушении самолета главы Total

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23.07.2020, 21:30, Новости дня

Солнцевский суд Москвы в четверг амнистировал Надежду Архипову – фигурантку дела об авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково, где погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери.

«В связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой отечественной войне освободить Архипову от ответственности и снять судимость», – передает РИА «Новости» слова судьи Екатерины Гришиной.

Уточняется, что такой исход для женщины стал возможен по причине того, что преступление произошло в период, попавший под амнистию, и было совершено по неосторожности. Кроме того, если бы суд назначил ей наказание строже, чем пяти лет лишения свободы, применение амнистии было бы невозможным.

Ранее сообщалось, что два диспетчера Александр Круглов и Надежда Архипова, а также руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев были признаны виновными по делу о крушении самолета. В ходе прений сторон прокурор попросил для обвиняемых реальные сроки лишения свободы: Дунаеву – 6 лет и 2 месяца, Круглову – 6 лет, Архиповой – 5 лет и 10 месяцев колонии.

Напомним, трагедия произошла в октябре 2014 года, жертвами аварии стали четыре человека, одним из которых оказался президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери, занимающий свой пост с мая 2010 года. Указом президента Владимира Путина за большой вклад в развитие российско-французских экономических и культурных связей Маржери в ноябре того же года был награжден орденом Почета (посмертно).





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