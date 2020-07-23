Медики назвали главные предупреждающие симптомы рака желудка

23.07.2020, 21:17, Разное

Медики рассказали о главных предупреждающих симптомах рака желудка. Опасное заболевание важно обнаружить как можно раньше, ведь опухоль может стать причиной летального исхода.

Главным фактором риска возникновения рака желудка является Helicobacter pylori. В список распространенных причин онкологии медицинские эксперты включили рефлюксную болезнь, курение, неправильное питание, операции на желудке, ожирение, хроническое воспаление желудка, генетическую предрасположенность, уже имеющиеся рак груди или толстой кишки.

К ранним симптомам рака желудка относятся такие проявления, как изжога, отрыжка, бессонница или сонливость, нарушение концентрации внимания, тошнота, потеря аппетита, метеоризм. На первых этапах заболевание может нередко протекать без симптомов, поэтому необходимо регулярно сдавать анализы и обследоваться. При наличии одного или нескольких вышеперечисленных признаков стоит срочно обратиться за помощью к специалисту, отмечает Майкл Шталь из клиники Эссен-Митте.