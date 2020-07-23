Немецкие спецслужбы вскрыли интернет-канал готовивших переворот военных

23.07.2020, 21:16, Новости дня

Действующие солдаты бундесвера, военнослужащие запаса и ветераны в Сети общались на крупном канале, где обсуждали государственный переворот и гражданскую войну, пишет немецкая газета Die Zeit.

Издание пишет, что в последние месяцы немецкие военные обменивались через Telegram-канал правоэкстремистского содержания планами по поводу гражданской войны и противодействия инакомыслящим. Газета получила фрагменты переписки, передает RT.

«Мои приготовления завершены. У меня есть снаряжение, боевое снаряжение бундесвера. На случай… гражданской войны», – пишет Хайко Херберт Г.

Он заявил, что у него есть орудие «вплоть до калибра 38-45». Резервист бундесвера также опубликовал изображение рюкзаков и касок и спального мешка.

Другой военный – Хартмут Т. – попросил пользователя добавить его в группу с информацией об «Антифа». Он хотел знать, «кто его друзья», чтобы вместе «бороться с этими террористами».

Эти и другие сообщения публиковались в чате Telegram под названием #WIR, что означает «мы». Чат был активным до конца июня 2020 года, участники делились изображениями с надписью «Свободный, социальный, национальный» и публиковали антисемитские лозунги, а также расистские фантазии о силовой борьбе с «грязными паразитами». В интернет-канале говорится, что государство должно быть упразднено, правительство предлагалось посадить под стражу.

Администратор чата – некая Марион Г., которая, предположительно, является сторонницей праворадикальных террористов «Группы S», которая планировала нападения на мечети и политиков до ареста ее членов в феврале 2020 года. Марион Г. осталась на свободе, продолжив действовать в Сети и открыв канал #WIR в Telegram. Целью канала провозглашалось общение между людьми разных взглядов, в связи с чем она сознательно привлекала участников с различными позициями: «патриотов, желтых жилетов и национал-социалистов».

Die Zeit пишет, что вскрытие этого чата подтверждает проблемы бундесвера с экстремистами в его рядах. На канале присутствовали в том числе двое военных из Нижней Саксонии, один из которых – член объединения резервистов бундесвера в этой федеральной земле. Неделями ранее там же выявили резервиста, который вел активную деятельность в праворадикальных чатах – у него нашли список политиков и знаменитостей, а при дальнейших следственных действий у пятерых подозреваемых нашли оружие.

Президент Службы военной контрразведки MAD Кристоф Грамм заявил, что правый экстремизм в армии достиг «нового масштаба»: выявляется повышенное число предполагаемых правых экстремистов. Ответственные службы сейчас анализируют «сценарии дня Икс», когда должен был состояться развал государства. Его неоднократно обсуждали участники чатов, которые сложились вокруг бывшего солдата элитного подразделения спецназа Андрэ С., известного как Ганнибал.

Также в чатах обсуждалось близкое падение Германии, к которому собирались готовиться участники, чтобы потом «снова отстраивать нашу страну».

На канале #WIR общение поддерживали до 240 человек, среди них солдаты, военнослужащие запаса и ветераны, информирует немецкая газета. Против Марион Г. сейчас ведется расследование, отмечает Die Zeit.

1 июля министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.