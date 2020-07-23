Хабаровск – Москва: мнение американских экспертов

23.07.2020, 21:12, Новости дня

Протесты в Хабаровске, по мнению американских экспертов, свидетельствуют о гражданской сознательности людей, проживающих в регионах. Уже 13-й день после ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в городе Дальнего Востока не стихают акции протеста.

Старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер (Michael Carpenter) в интервью Русской службе «Голоса Америки» подчеркнул, что происходящее в Хабаровске важно именно из-за того, что протесты происходят не в Москве, а в регионе.

«Люди недовольны, что власти в Москве, за тысячи километров, принимают за них решение и назначают управлять регионом, их местными делами, человека не из их края. Они сыты по горло и требуют перемен.

Я не думаю, что эти протесты выйдут за пределы Хабаровска, но они демонстрируют, что в глубинке существует гражданская сознательность – за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Люди, действительно, чувствуют, что их права нарушаются, когда за них принимаются подобные решения» – сказал Майкл Карпентер.

Старший директор Penn Biden Center сравнил сложившуюся ситуацию в Хабаровске с «договоренностью между Путиным и Медведевым в 2011 году».

«Тогда это тоже возмутило людей по понятной причине. В очередной раз Кремль принял решение за них» – добавил Карпентер.

Недовольство хабаровчан Москвой

Эксперт Гудзоновского института Дэвид Саттер (David Satter) назвал происходящее в Хабаровске проявлением недовольства местных жителей тем, что их мнение проигнорировала Москва:

«В Москве допускают, что они могут делать, что хотят, когда речь идет об отдаленном регионе, как Хабаровск. Дальний Восток России крайне отдален психологически от остальной части страны, и традиционно его жители считают, что их игнорируют и злоупотребляют их правами».

Саттер допускает, что против губернатора Хабаровского края используют преступления, совершенные 15 лет назад:

«Я слышал разные версии – среди которых и то, что они не гарантировали достаточной явки на выборах по поправкам к конституции. Это вполне могло быть причиной, но могут быть и другие причины, о которых мы не знаем».

Негласные переговоры

Автор блога «Окно в Евразию» Пол Гобл (Paul Goble) считает, что российские власти не подавляют протесты в регионе, так как не хотят демонстрировать, что «протесты могут что-то изменить».

«Если бы они задерживали протестующих, это имело бы последствия, которых Кремль пытается избежать. Это отправило бы сигнал, что протесты намного серьезнее, чем Москва хотела бы. Другими словами, не арестовывая людей, власти не вызывают у людей гнев – что могло бы случиться, если бы сотни людей были задержаны. А во-вторых, я думаю, Кремль не хочет показывать, что протесты могут что-то изменить. Что люди на улице могут заставить Москву вступить в переговоры, пусть не на прямую, а косвенно. Но на самом деле Владимир Путин пошел на это, назначив в крае чиновника из ЛДПР» –подчеркнул Гобл.

По словам эксперта, президент Путин ошибочно оценил мотивы протестов в Хабаровске и, в результате, назначил врио губернатора Михаила Дегтярева, представителя ЛДПР:

«Это уступка со стороны Москвы, но решение принято, основываясь на неправильном понимании, что на самом деле происходит. Люди избрали Фургала не потому, что он представляет ЛДПР, а потому что он выступал против Москвы. То, что власти отправили в регион еще одного политика ЛДПР, не означает, что проблема решена.

И я думаю, что он еще об этом пожалеет. Если ты представляешь партию у власти и лишил губернатора из другой партии должности – ты должен сохранить это место за своей партией. А сложившаяся ситуация может позволить оппозиции, особенно КПРФ и ЛДПР, активно соперничать за губернаторские должности и закрепить за собой регионы. И это может превратить системную оппозицию в настоящую оппозиционную партию».