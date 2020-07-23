США, Латвия, Литва и Эстония сделали заявление по случаю 80-й годовщины декларации Уэллеса

23.07.2020, 21:11, Новости дня

Госсекретарь США и министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии выступили с совместным заявлением по случаю 80-й годовщины подписания декларации Уэллеса.

«Сегодня мы отмечаем 80-ю годовщину подписания декларации Уэллеса, которая заложила основу для проводимой США политики непризнания оккупации и аннексии Эстонии, Латвии и Литвы Советским Союзом», – говорится в заявлении.

«Декларация Уэллеса установила международные рамки для юридического продолжения существования трех государств Балтии на протяжении всего периода советской оккупации и для последующего восстановления государственности Эстонии, Латвии и Литвы. Народы Эстонии, Латвии и Литвы ценят Декларацию за надежду, которую она дала им в трудные времена тоталитарного правления», – подчеркивается далее в документе.

«Мы выступаем решительно против любых попыток России переписать историю, чтобы оправдать оккупацию и аннексию стран Балтии в 1940 году Советским Союзом, – заявляют министры стран, подписавших декларацию. – Декларация Уэллса показывает, что уже в 1940 году свободный мир признал действия Советского Союза тем, чем они являлись: незаконным актом насильственной аннексии. К сожалению, даже конец Второй мировой войны несколько лет спустя не принес освобождения странам Балтии и другим народам Восточной и Центральной Европы. Вместо этого последовали репрессии и преследования».

«Наследие декларации Уэллеса и решительная поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности стран Балтии способствовали установлению процветающих отношений между нашими странами после распада СССР. Благодаря членству в Организации Североатлантического договора мы стали сильными союзниками, работающими вместе для обеспечения мира и стабильности. Приверженность Эстонии, Латвии и Литвы трансатлантическому альянсу остается неоспоримой. Страны Балтии ценят вклад Соединенных Штатов в европейскую оборону, в частности, путем регулярного развертывания сил в странах Балтии, что крайне важно для сдерживания любого потенциального противника», – констатируют авторы документа.

Далее в заявлении подчеркивается: «Историческая важность декларации Уэллеса остается весьма актуальной в XXI веке, когда некоторые страны бросают вызов ключевым принципам и нормам основанного на правилах международного порядка, в частности суверенитету и территориальной целостности. Принципы декларации Уэллеса были вновь задействованы 25 июля 2018 года, когда Соединенные Штаты подтвердили свой отказ принять попытку аннексии Крыма Российской Федерацией».

«Мы – Эстония, Латвия, Литва и Соединенные Штаты – вместе поддерживаем основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает безопасность и процветание каждой страны», –заявляют главы внешнеполитических ведомств США и стран Балтии.