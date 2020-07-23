Французский публицист – поджог собора в Нанте стал очередным свидетельством «одичания» в обществе

23.07.2020, 21:11, Новости дня

Рост преступности во Франции, последним свидетельством которого стал предполагаемый поджог собора в Нанте, является следствием «одичания» в обществе, считает французский историк и публицист Жан-Луи Тьерио. Как пишет автор на страницах Le Figaro, причина этого одичания кроется в идеологии, возлагающей вину за преступление не на человека, а на общество, не сумевшее его воспитать. Поэтому стране нужно «перевооружение» в области морали, интеллектуальной сферы, полиции и судебной системы, убеждён обозреватель.



Reuters

«Горящий собор, убитый жандарм и водитель автобуса, пожарный, раненный из огнестрельного оружия, выстрелы из автоматического оружия в Дижоне — все это симптомы одной и той же болезни: одичания мира», — пишет на страницах Le Figaro историк, публицист и депутат Национальной ассамблеи Франции Жан-Луи Тьерио, напоминая о громких преступлениях последних недель во Франции.

Очередным свидетельством этого «одичания» стал, на взгляд автора, пожар в Нантском соборе. И хотя следствие по делу о поджоге ещё не представило своих выводов, уже сейчас можно сказать, что пренебрежение к закону и порядку стало признаком времени, отмечает автор. Апофеозом этой тенденции Тьерио считает реакцию бывшего министра внутренних дел Франции на акцию против полицейского произвола, проходившую в разгар кризиса здравоохранения, когда глава МВД заявил, что «справедливые эмоции по этому поводу выходят за рамки юридических правил».

Как отмечает специалист, подобные события множатся, благодаря господству идеологии, согласно которой человек рождается невинным, а общество развращает его. Однако подобная идеология забывает, что в природном состоянии «человек человеку волк», и задача культуры и цивилизации — образовывать его, полагает историк. По его убеждению, французскому обществу необходимо вновь обрести здравый смысл, чтобы противостоять внутреннему врагу, «разрывающему социальную ткань», и способствующему росту преступности. Сделать это можно, произведя «перевооружение» в вопросах морали, интеллектуальной сферы, полиции и судебной системы.

Что касается морали, она должна подчёркивать ответственность каждого за свои действия и их последствия. В интеллектуальной сфере автор настаивает на отказе ввязываться во «вчерашние и сегодняшние чужие ссоры» и поддаваться требованиям движений «деколониалистов», коренных народов и членов определённых общин, которые при пособничестве некоторых СМИ «не прекращают сыпать соль на раны, которым нужно лишь одно — затянуться». Как напоминает Тьерио, Франция не США. Во времена американской сегрегации во Франции чернокожий писатель Рене Маран стал лауреатом Гонкуровской премии, а потомок рабов Феликс Эбуэ — героем Сопротивления.

Как подчёркивает публицист, невиновных цивилизаций нет. «Великая мусульманская цивилизация» чуть более, чем за сотню лет колонизировала Магриб, Малую Азию и значительную часть Испании, не говоря о набегах на всё средиземноморское побережье. Великие африканские Империи, Империя Сонгай или империя Мали были построены исключительно на праве завоевания. А в Сомали невольничьи рынки существовали ещё в 1930-х годах. При этом Запад, хотя и не изобрёл рабство, придумал его отмену, подчёркивает историк. А если все виновны, значит, не виноват никто, приходит к выводу автор.

Тьерио призывает перестать оглядываться на вчерашние грехи и двигаться дальше, вооружившись знанием истории и следя за тем, чтобы университеты и школы не сеяли в умах «ростки вечного раздора».

Что касается изменений в полицейской сфере, помимо потребности в средствах, и кадрах силы правопорядка нуждаются в уважении, уверен публицист. Если отдельные перегибы должны подлежать безжалостному наказанию, в целом правоохранительным органам должна быть оказана непоколебимая поддержка страны. Судебная система страны также остро нуждается в средствах и дополнительных местах в тюрьмах, обещанных президентом Макроном, отмечает автор.

Это «перевооружение» необходимо тем более, что «одичание» общества — не неизбежность, а французская особенность, пишет публицист. Статистика Евростата не щадит Францию, показывая, что в других странах дела обстоят намного лучше. Так, Франция существенно превосходит Германию и Италию по числу убийств, нападений и ограблений на 100 тыс. жителей.

Как подчёркивает эксперт, судить о новом французском правительстве будут по его способности навести порядок в стране. Нельзя утверждать, что это будет легко и просто, однако сделать это жизненно необходимо, поскольку «беспорядок рождает, прежде всего, несправедливость»: «закон сильнейшего, хитрейшего, корыстолюбивого, закон мафии, клана». Всё это противоположно основам «достойной своего имени цивилизации», где призвание закона — защищать слабого, хрупкого и уязвимого, настаивает историк.