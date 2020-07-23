Всего одно слово Макрона подорвало к нему доверие полиции

23.07.2020, 21:10, Новости дня

Полицейские профсоюзы во Франции неприятно удивлены тем, что волну жестоких преступлений, в том числе, в отношении стражей порядка, президент Макрон назвал «нецивилизованным поведением», пишет Le Figaro. По их словам, за таким эвфемизмом скрывается процесс одичания, захлестнувший французское общество. Но политики предпочитают не называть вещи своими именами и ставят на одну чашу весов убийство и шум по ночам.



Reuters

Во вторник вечером, отвечая в эфире TF1 на вопрос о недавней волне преступлений во Франции, Эммануэль Макрон дважды использовал слово «incivilités» (нецивилизованное поведение), пишет Le Figaro. Издание отмечает, что глава государства известен своим красноречием, однако это слово вызвало изумление у полицейских после убийства жандарма водителем-лихачём возле Ажена, линчевания шофёра автобуса в Байонне, раненого пулей пожарного в Этампе или смерти молодой женщины в Лионе, которую протащило 800 метров за сбившем её автомобилем.

Среди стражей правопорядка все озадачены словом, которое выбрал президент. «Слово «incivilités» является эвфемизмом для реальности, в то время как в стране даёт метастазы процесс одичания», — возмущается глава профсоюза «Синергия-офицеры» Патрис Рибейро. По его словам, многие были удивлены, потому что с теми специалистами по связям с общественностью, которые окружают главу государства, «трудно поверить, что это слово было произнесено случайно». «Это не поддаётся объяснению, когда мы видим, что малейшая ссора заканчивается поножовщиной, а соцсети переполнены записями насилия», — рассказал Рибейро французской газете. Он поддерживает желание президента затрагивать этот вопрос, однако советует делать это «в менее странной манере».

Генеральный представитель «Национального альянса полиции» Фредерик Лагаш сравнивает выбранную Макроном лексику с «маленькими дикарями» Жан-Пьера Шувенмана — так социалист и кандидат в президенты 2002 года назвал городских хулиганов. «Такие слова заставляют опасаться, что наши политики больше не живут в реальном мире, <…> поставив на одну чашу весов и сделав обычной вещью проступки, правонарушения и преступления», — считает глава профсоюза. Убийство жандарма или полицейского является уголовным преступлением, которое не имеет ничего общего с ночным шумом или разрисовыванием стен — а именно эту разницу, по мнению Лагаша, больше не замечает верхушка власти в тот момент, когда нужно сделать неприкосновенным принцип тюремного заключения для всех, кто нарушает порядок. «Это преступники должны бояться, иначе это безнаказанность, и мы дойдём до убийства водителей автобусов и молодых женщин на улицах», — уверен глава профсоюза.

Как отмечает издание, среди сотрудников правопорядка царит непонимание действий правительства после выхода на свободу по крайней мере 7 тыс. заключённых с начала карантина. Полицейские опасаются, что высказывания президента транслируют плохое сообщение судьям, которых и так уже обвиняют в «попустительстве». Генеральный секретарь профсоюза «Комиссары национальной полиции» Давид Ле Бар считает, что в этот период резкого подъёма насилия «чрезвычайно важно называть вещи своими именами». По его словам, жестокие преступления последнего месяца тяжело переживаются населением, которое больше не видит в руководителях страны тех, кто правильно оценивает ситуацию, а простая ошибка может перечеркнуть сильное заявление президента.

Во время интервью телеканалу TF1 Эммануэль Макрон обещал быть «непреклонным» и сообщил о своей решимости проводить политику «нулевой толерантности» по отношению к насилию. Однако жёсткую риторику президента подорвало использование неподходящего слова, которое с этих пор Le Figaro советует ему исключить из своего вокабуляра.