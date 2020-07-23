 

«Преступная группировка» — экс-соратник Порошенко рассказал, как лидеры майдана пришли к власти

23.07.2020, 21:09, Новости дня

Бывший украинский депутат и соратник Петра Порошенко Давид Жвания рассказал, как Порошенко, Турчинов и другие лидеры майдана пришли к власти в 2014 году. Как пишут «Вести», он назвал бывших соратников преступной группировкой, которая, по его словам, с самого начала ставила цель захватить власть для личного обогащения.


Reuters

Бывший украинский депутат Давид Жвания, который в 2014 году входил в ближайшее окружение Петра Порошенко, заявил о том, что через тогдашнего посла Украины в Германии Павла Климкина передавал еврочиновникам взятку в размере €5 миллионов за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на должность президента Украины. Как пишут «Вести», об этом он заявил в видео, размещённом на портале YouTube.

«Непосредственно я и Климкин участвовал в передаче €5 миллионов через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС», — заявил Жвания.

Бывший депутат также рассказал, как Порошенко, Турчинов и другие лидеры майдана пришли к власти в 2014 году. Он назвал бывших соратников преступной группировкой, которая, по его словам, с самого начала ставила цель захватить власть для личного обогащения.

«Мы финансировали майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, срывали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами Партии регионов, вели переговоры с иностранными посольствами.  В группу входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привёл Пашинского и Парубия», — заявил он.

Жвания заверил, что готов дать показания органам следствия по всем этим фактам.

Он также уверяет, что Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов. Причём Порошенко, якобы, взял на себя определённые обязательства перед ними, которые в большинстве случаев отработал. В сделке, по словам Жвании, не участвовал только Игорь Коломойский, остальные получили свои коррупционные квоты. При этом, по словам, политика, должность мэра для Виталия Кличко была частью этой сделки.

Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно $4 млрд, — уверяет Жвания.





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