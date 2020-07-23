Литва предоставила убежище фигуранту дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

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23.07.2020, 21:09, Новости дня

Литва предоставила политическое убежище фигуранту дела о загрязнении нефтепровода «Дружба», заявила в четверг высокопоставленный представитель литовского Министерства внутренних дел.

Бывший руководитель небольшой нефтетранспортной компании Роман Ружечко был задержан в Литве в июле прошлого года по ордеру Интерпола. Россия добивается его экстрадиции.

Российская прокуратура обвинила Ружечко и еще нескольких человек в преступном сговоре с целью загрязнения трубопровода после того, как было установлено, что нефть, отправленная по нему в балтийский порт Усть-Луга, имела примеси.

Трубопровод «Дружба» обслуживает НПЗ в Германии, Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Украине и Беларуси.

Директор департамента миграции Министерства внутренних дел Эвелина Гудзинскайте подтвердила агентству Reuters сообщение литовского сайта 15min о том, что Ружечко было предоставлено убежище. Решение было принято в марте, но до сих пор не было обнародовано.

Ружечко ходатайствовал о предоставлении убежища на том основании, что он не получит справедливого судебного разбирательства в России, отчасти из-за заявлений ведущих политиков страны, сообщил его адвокат агентству Reuters.

Адвокат добавил, что Ружечко может свободно перемещаться по Евросоюзу, не опасаясь экстрадиции в Россию.

Загрязнение связано с высоким уровнем содержания хлорорганики – химического вещества, используемого для ускорения добычи нефти путем очистки скважин и ускорения потока сырой нефти.

Вещество было обнаружено в нефти в апреле прошлого года, что привело к прекращению поставок из России. Теперь покупатели добиваются компенсации на десятки миллионов долларов.





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