Украина на транзитном распутье

23.07.2020, 21:09, Новости дня

КИЕВ – Запуск в 2021 году второй ветки «Турецкого потока» может привести к падению транзита через украинскую газотранспортную систему дополнительно на пятнадцать миллиардов кубометров газа. Об этом сообщил в ходе конференции глава госкомпании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, сообщает 23 июля УНИАН.

«Если в следующем году будет построена и запущена вторая ветка «Турецкого потока», то, возможно, будет потеряно еще дополнительно 15 миллиардов транзита, потому что Венгрия тоже сможет перейти на получение газа через "Турецкий поток"», – сказал Сергей Макогон.

Он также сообщил, отмечает УНИАН, что падение транзита газа через Украину в первом полугодии 2020 года на 45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года связано с запуском «Турецкого потока» в этом году.

Напомним, что в среду в Копенгагене Госсекретарь Майк Помпео провел переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Ранее в прессе сообщалось, что Госсекретарь США Майк Помпео намерен обсудить c главой датского правительства ситуацию с газопроводом «Северный поток-2».

Газопровод, который Россия стремится достроить, будет доставлять газ в Европу по дну Балтийского моря. Недостроенный участок газопровода проходит через экономическую зону Дании.

Как сообщал «Голос Америки», на прошлой неделе Майк Помпео предостерег компании от помощи России в завершении трубопровода стоимостью около 11 миллиардов долларов на том основании, что он укрепит контроль Кремля над энергетическим рынком Европы и накажет Украину, которая борется с поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке страны.

Трубопровод серьезно повлияет на потоки природного газа, перенаправив их в обход Украины, лишив Киев сборов за транзит, составляющих миллиарды долларов ежегодно.

Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила поправки об ужесточении санкций против строительства «Северного потока-2» и «Турецкого потока».

О позабытом газовом консорциуме и помощи США

Председатель совета директоров Института политических и маркетинговых исследований имени Тараса Шевченко Владимир Бондаренко считает, американские санкции для остановки проекта «Северный поток-2» должны дополняться украинскими аналогичными решениями.

«Украинская власть могла бы выразить благодарность США за новый пакет газовых санкций, но к нему нужны также действия отечественного газового монополиста, законодателя, компаний-транзитеров. На протяжении десятков лет Европа предлагала нам сделать консорциум по транспортировке газа, европейцы были заинтересованы в украинской трубе, в ее заполнении – украинский маршрут самый короткий для российского газа, самый дешевый. Если бы Украина действительно хотела проводить реформы в газовом секторе, этот проект у нас был бы давно реализован», – говорит Владимир Бондаренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что «понятная политика» официального Киева в газовой сфере позволила бы Западу быть больше заинтересованным в сохранении или наращивании объемов транзита по украинскому маршруту.

«У Евросоюза сегодня «золотая акция» в выборе маршрута – зачем ему дорогой газ по маршруту «Северного потока» или «Турецкого потока», если есть украинская газотранспортная система? Вся оплата за «голубое топливо» в конечном счете ляжет на плечи европейских компаний и потребителей российского газа», – подчеркивает Владимир Бондаренко.

По его словам, в энергетическом вопросе Украине следует учитывать политические факторы, например, быть равноудаленной в оценке результатов президентской кампании в США.

«На предыдущих выборах Порошенко поддерживал кандидатов от демократов, но если бы был выбор в пользу Трампа – то сегодняшние шансы, в том числе, и в сфере энергобезопасности, давления на Россию со стороны Вашингтона только увеличивались», – утверждает Владимир Бондаренко.

Пять лет для оптимизации рынка газа

Руководитель программ Аналитического центра «Дикси Групп» Роман Ницович отмечает, пока «Северный поток-2» не реализован, санкционный режим со стороны США относительно компаний-участниц будет только наращиваться.

«Есть заявление Госсекретаря США Майка Помпео, что можно расширять санкции на компании, которые участвуют в проектах – как в «Северном потоке-2», так и "Турецком потоке"», – говорит Роман Ницович корреспонденту Русской службе «Голоса Америки».

Вместе с тем он отмечает, что запущенная первая ветка «Турецкого потока» уже привела к потери транзита по украинской территории в Болгарию и Турцию.

«Второй этап «Турецкого потока» ориентирован на покупателей в Южно-Восточной Европе, на Балканах. Для нас в этом тоже есть потери, но не такие большие, как после запуска первой ветки», – отмечает Роман Ницович.

Эксперт подчеркивает динамичность и рост турецкого рынка, который был одним из привлекательных для Украины, однако считает, что в нынешней ситуации страна получает некоторые другие возможности.

«У нас появляется возможность использовать систему газопроводов в реверсном направлении, возможность получать газ по южному направлению – это может быть как российский газ, так и газ из других стран, например, из Азербайджана», – утверждает Роман Ницович.

Он подчеркивает, что трубопроводная монополия Газпрома – это один из инструментов внешнего давления Кремля, и он служит политическим целям.

«Однако ряд международных арбитражей, решение Европейской комиссии в антимонопольном расследовании показали, что к рыночному поведению Газпром принудить возможно», – подчеркивает Роман Ницович.

По его словам, Украина должна оптимизировать работу газотранспортной системы и на это есть пять лет.

«Скорее всего, потоки газа из России в Европу по традиционному украинскому маршруту с востока на запад будут меньшими, и не только потому, что есть обходные трубопроводы. Потребление российского газа в Европе пока стабильное, но политика Евросоюза направлена на диверсификацию поставок топлива, открытие новых маршрутов, при этом интерес к российскому газу будет только уменьшаться», – считает Роман Ницович.

Украина, подчеркивает эксперт, должна больше интегрироваться в европейский газовый рынок, предоставляя услуги, которые пользуются популярностью.

«Это так называемый «короткий транзит» и хранение газа. Возможно, со временем мы выработаем новые идеи и предложения, которые еще больше укрепят наш имидж как надежного партнера», – утверждает Роман Ницович.