 

Суд США отказался публиковать содержание переговоров Путина и Трампа

23.07.2020, 21:08, Новости дня

Суд в США отказался публиковать записи американского переводчика, сделанные на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G-20 в Гамбурге в 2017 году.

Судья Тревор Макфадден постановил, что записи американского переводчика встречи не имеют статуса федеральных документов, и потому истцы в лице двух неправительственных организаций не могут потребовать от госдепартамента опубликовать их, передает РИА «Новости».

Напомним, после того, как в США были опубликованы записи телефонных переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, президент РФ Владимир Путин, реагируя на соответствующие призывы конгрессменов-демократов, заявил, что готов к публикации его бесед с американским лидером. «Я ведь не всю жизнь работаю в том качестве, в котором сегодня нахожусь. Прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован, и я всегда исхожу из этого», – отмечал глава государства.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как записывают переговоры между президентами.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Зеленский: Буду ли еще баллотироваться? Подумаю. Одного срока недостаточно

06.06 / Глава Нацполиции: Среди “воров в законе”, которые находятся в Украине, украинцев только 6%

03.07 / СК начал вести дела по ранее не расследованным преступлениям времен ВОВ

20.05 / Зеленский отреагировал на скандал с записями разговора Порошенко и Байдена

02.06 / В Харькове задержали “продавцов” должности главы ОГА, на рынке в Одессе произошла стрельба. Главное за день

22.06 / В мире: Египет начинает собственную военную игру в Ливии

23.06 / Путин поблагодарил волонтеров за помощь в борьбе с коронавирусом

28.06 / Мурашко заявил о готовности РФ поставлять на мировой рынок вакцину от коронавируса

05.06 / Строителям театрального комплекса на Русском острове выплатили долги по зарплате

10.06 / Двигатель Aurus решили использовать в малой авиации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска