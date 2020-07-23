Вице-президент Венесуэлы переболел коронавирусом

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23.07.2020, 21:08, Новости дня

Вице-президент по экономике и министр нефти Венесуэлы Тарек Эль-Айссами сообщил о своем выздоровлении после перенесенного им коронавируса.

«День 15-й. Благодаря постельному режиму и строгому лечению сегодня я абсолютно здоров, и победа над этим ужасным вирусом стала необратимой», – передает его слова РИА «Новости».

10 июля Эль-Айссами сообщил, что заболел COVID-19.

По данным на 23 июля, в Венесуэле 13 тыс. 164 случаев коронавируса, 124 смертей, 7 тыс. 471 выздоровлений.





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