 

Суд США отказался публиковать содержание переговоров Путина и Трампа

23.07.2020, 21:08, Новости дня

Суд в США отказался публиковать записи американского переводчика, сделанные на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G-20 в Гамбурге в 2017 году.

Судья Тревор Макфадден постановил, что записи американского переводчика встречи не имеют статуса федеральных документов, и потому истцы в лице двух неправительственных организаций не могут потребовать от госдепартамента опубликовать их, передает РИА «Новости».

Напомним, после того, как в США были опубликованы записи телефонных переговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, президент РФ Владимир Путин, реагируя на соответствующие призывы конгрессменов-демократов, заявил, что готов к публикации его бесед с американским лидером. «Я ведь не всю жизнь работаю в том качестве, в котором сегодня нахожусь. Прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован, и я всегда исхожу из этого», – отмечал глава государства.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как записывают переговоры между президентами.





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