 

В Вене приговорили чеченского боевика к 10 годам тюрьмы за терроризм в России

23.07.2020, 21:08, Новости дня

Земельный суд Вены по уголовным делам приговорил 32-летнего выходца из Чечни к 10 годам тюрьмы за боевые действия на стороне запрещенной в РФ террористической организации «Имарат Кавказ», подготовку нападения на российских военных, повлекшего гибель четырех солдат.

Приговор пока не вступил в законную силу, передает ТАСС.

Подсудимый обвиняется в терроризме в период с 2008 по 2013 год и попытке массового убийства посредством теракта. Отмечается, что он был причастен к нападению на российское спецподразделение в 2014 году, когда погибли четверо военных. В РФ следствие против него ведется с 2010 года.





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