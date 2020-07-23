«Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке смирно»

23.07.2020, 21:01, Разное

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора.

Президент Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову воинское звание генерал-майора. Об этом Кадыров рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Я принял известие об этом решении, как и полагается по уставу, по стойке "смирно". Во время телефонного разговора Президент сам зачитал Указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит», — пишет глава Чечни.

Также Кадыров сообщил, что его из структуры МВД перевели в Росгвардию — по решению директора ведомства Виктора Золотова. «Выражаю большую благодарность дорогому БРАТУ <…> Виктор Васильевич, спасибо большое! Мы сделаем все, чтобы оправдать доверие Президента России!», — добавил Кадыров.