В гостях у Сьюзан Сарандон: экскурсия по дюплексу актрисы за 8 миллионов долларов

23.07.2020, 20:55, Разное

В жизни Сьюзан Сарандон настало время перемен – во всяком случае, к такому выводу можно прийти, когда узнаешь, что актриса намерена расстаться с любимым домом, в котором прожила целых 29 лет. Сьюзан выставила на продажу стильный дюплекс: двухэтажные апартаменты с отличным видом на Манхэттен. И просит от будущих владельцев “всего-ничего” – 7,9 миллионов долларов.

Площадь места жительства Сарандон – 563 квадратных метра, на которых расположены 5 спален, 5 ванных комнат, две кухни, столовая, гардеробная, угловая библиотека и просторные балконы с террасами. Впрочем, главная роскошь этих апартаментов – безусловно, умопомрачительный вид. Голубое небо со шпилем Эмпайр Стейт Билдинг и другими знаковыми постройками Большого яблока будущие жители смогут наблюдать с высоты седьмого и восьмого этажей здания в районе Челси. В одной из комнат даже есть специальный уголок для таких наблюдений – надстройка с подушками и одеялами, сидя в которой можно читать книгу, потягивая теплый чай, или же разглядывать нью-йоркские урбанистические ландшафты.

Дом Сьюзен Сарандон По словам риелторов недвижимости, планировка теперь уже бывшего жилища была Сьюзан очень по душе. На седьмом этаже – с большой столовой и первой кухней – она обычно принимала гостей и коллег по работе и устраивала вечеринки. На восьмом – проводила время, когда ей требовалось уединение и отдых от съемок. Раньше актриса жила здесь вместе с детьми – дочерью Евой Амури (которой сейчас исполнилось 35 лет) и сыновьями Джеком (31) и Майлзом (28). Но со временем отпрыски стали самостоятельными и разъехались по своим домам. По признанию Сарандон, которая пару лет назад давала интервью Wall Street Journal об этом доме, ей уже слишком одиноко в таких просторных апартаментах.

“Обзорная площадка” с видом на Манхэттен

К слову, в этом же интервью актриса раскрыла еще одну неожиданную достопримечательность своей квартиры – и это… ванная комната, в которой Сарандон хранила все свои награды. Она даже называла помещение “наградной ванной” – в честь стоящих тут оскаровской статуэтки и награды SAG за картину “Мертвец идет” (1995) и приза журнала Glamour за 1995 год.

Мне кажется, это забавно – хранить свои награды в ванной. Хотя мои гости после визита в уборную, почему-то не смеются. Возможно, они думают, что я это серьезно.

И хотя будущему владельцу дюплекса награды актрисы вряд ли достанутся, красоту “наградной уборной” он явно сможет отметить: комната выкрашена в глубокий синий цвет и смотрится очень стильно.

“Наградная уборная”