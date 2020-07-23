Назван ТОП-5 наиболее подходящих ноутбуков для учебы

23.07.2020, 20:53, Разное

Специалисты составили ТОП-5 наиболее подходящих для учебы ноутбуков. Аппараты удобны для поиска, обработки информации, создания презентаций, установки приложений для проектов и моделирования.

Были изучены критерии отбора устройств в соответствии с необходимыми для обучения требованиями и характеристики ноутбуков. Первое место в ТОПе занял Microsoft Surface Go, функционирующий на базе процессора Intel и в базовой версии имеющий 8 гигабайт “оперативки”. Можно приобрести аппараты с 64 или 128 гигабайтами SSD – это будет оптимальным вариантом для подготовки заданий в школе или вузе. В комплекте имеется стилус Surface Pen.

На втором месте оказался HP 250 G7, находящийся в среднем ценовом сегменте. Доступны модели с дисплеями на 14, 16,6, а также 17,3 дюйма. Они могут работать на базе процессоров Core i7, AMD. Объем оперативной памяти – 8 или 12 гигабайт.

Третье место занял Acer Aspire 3, который может быть хорошим вариантом как для школьников, так и для студентов-гуманитариев. У ноутбука средние параметры, однако уровень сборки – достойный. Главным преимуществом моделей является наличие процессора Intel Core версии i3 или i5. Устройство имеет от 4 до 8 гигабайт оперативной памяти и 128-1128 гигабайт постоянной.

Завершают пятерку лучших для учебы ноутбуков Lenovo V330 с дискретной видеокартой AMD и Acer Nitro 5 с высоким ценником, но флагманскими характеристиками. За функционал устройства отвечает процессор Intel Core i7 и видеоакарта GeForce GTX 1660 Ti, позволяющие выполнять сложные задачи.