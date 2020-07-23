 

Личные данные пользователей Avito и «Юла» утекли в Сеть

23.07.2020, 20:48, Новости дня

В свободном доступе в Сети появились базы с личными данными около 600 тыс. пользователей сайтов объявлений Avito и «Юла» – в том числе в интернет утекли адреса и номера телефонов, сообщают СМИ.

На одном из хакерских форумов появились базы данных клиентов сервисов Avito и «Юла», которые может скачать любой пользователь. Первый архив был залит на форум 26 июня, последний – утром 22 июля. Файлы не защищены, открываются любым предложением для просмотра таблиц, информирует «Коммерсант».

Каждый из архивов содержит около 100 тыс. строк с регионом, номером телефона пользователя, а также адресом, категорией выставленных на продажу товаров и часовым поясом. Предположительно, базы актуальны.

«Мы проверили все три части базы, в каждой из них содержится по 100 тыс. уникальных записей. Ни паролей или их хэшей, ни e-mail, ни какой-либо другой закрытой информации мы не обнаружили. Таким образом, база полностью состоит из публичной информации, которая доступна у нас на сайте и может быть собрана парсингом (автоматический сбор информации с помощью специальных программ). Ни о какой утечке данных речи не идет», – заявили в Avito.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Роскомнадзор готовит предложения по введению административной ответственности за приобретение и использование похищенных персональных данных. Перед этим сообщалось, что в интернет попали данные о почти 9 млн нынешних и бывших клиентов «Билайна».





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