Полтавского угонщика ищут с помощью квадрокоптера

23.07.2020, 20:35, Новости дня

Для поисков мужчины, который захватил в заложники полицейских в Полтаве, а затем скрылся в лесу, привлечены Национальная гвардия и средства воздушной поддержки. Об этом сообщил пресс-офицер Полтавского областного управления Национальной полиции Роман Гришин, пишет “Кременчуцька газета”.

По его словам, в розыске также участвуют кинологи с собаками. Освободившийся заложник – полковник полиции Виталий Шиян – также принимает участие в операции.

В воздух подняты квадрокоптеры, решается вопрос о привлечении вертолетов.

Штаб правоохранителей развернут в селе Великий Байрак Миргородского района.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции злоумышленник взял в заложники сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Злоумышленника зовут Роман Скрипник, он был ранее судим за хранение и сбыт наркотиков.