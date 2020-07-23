Мнение: Майдан организовала ОПГ во главе с Порошенко

23.07.2020, 20:32, Разное

Это прекрасно.

Один из организаторов и финансистов евромайдана разоблачает евромайдан и фактически публично оформляет явку с повинной.

"В стране происходит ползучий реванш – рейтинг Зеленского падает, и к власти снова рвется Порошенко и его окружение. Я не могу на это спокойно смотреть, поэтому я решил дать эту пресс-конференцию. Предупредить граждан Украины, чтобы они не совершали ошибку. Рассказать всем, кто такой Порошенко и его окружение.

Это преступная группировка, которая с самого начала участвовала в Майдане исключительно ради захвата власти и личного обогащения", – сообщил Жвания.

В связи с этим он рассказал, что после Майдана в 2014 году к власти пришла организованная преступная группировка, в которой он сам и состоял. По словам Жвании, именно она финансировала протесты и срывала любые варианты договоренностей с властью, которые были призваны избежать эскалации.

Именно тогда сформировались основные группы влияния на нынешнюю политику.

"Я также входил в ОПГ, которая захватила власть в 14 году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, сорвали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами "Партии регионов", вели переговоры с иностранными посольствами.

В ОПГ входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел Пашинского и Парубия", – рассказал Жвания и добавил, что готов дать на этот счет показания.

После победы Евромайдана, группа, в которую входил Жвания, занималась политической коррупцией, чтобы обеспечить президентство для Порошенко. В схеме также участвовал будущий глава МИД Павел Климкин.

"Непосредственно я и Климкин участвовал в передаче 5 миллионов евро через посольство Украины в Германии для одного высокопоставленного в то время еврочиновника с целью обеспечения поддержки Порошенко в качестве кандидата на пост президента Украины со стороны ЕС. Обстоятельства этого готов предоставить следственным органам", – сообщил экс-нардеп.

По его мнению, Порошенко стал президентом в результате консенсуса олигархов. И взял на себя определённые обязательства перед ними, которые в большинстве случаев отработал.

Он также подсчитал, сколько экс-президент заработал за пятилетку на Банковой. "Порошенко за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 3 миллиарда 400 миллионов долларов. Эти деньги выведены в офшоры", – полагает Жвания.

Он напомнил, что в апреле 2019 года – то есть накануне второго тура выборов – подавал иск в Окружной админсуд Киева на запрет выезда из страны бывшим руководителям. "Хотя на меня оказывал сильное давление Порошенко и его окружение, а также Турчинов. Они тогда действительно очень боялись расплаты и планировали бегство из страны", – говорит Жвания.

Бывший политик понадеялся, что у президента Зеленского "хватит политической воли довести до конца дела Порошенко и его окружения".

"Порошенко сегодня, в канун местных выборов, может попробовать баллотироваться в мэры. До Майдана это была его мечта – он унизительно выпрашивал у Януковича право баллотироваться в мэры Киева, был готов дать взятку за это. Янукович не разрешил, и Порошенко не посмел ослушаться", – сообщил Давид Жвания и пообещал каждую неделю выступать с новыми разоблачениями.

https://strana.ua/news/280175-zhvanija-razoblachaet-poroshenko-analiz-otkrovenij-byvsheho-deputata.html – цинк

Достаточно очевидные вещи, но до некоторых даже за 6 лет не дошло, чего стоили "народные протесты против злочинной влады".

Как не трудно догадаться, ветер дует со стороны Коломойского, которого столь забавно пытается выгораживать Жвания, хотя Коломойский был одним из главных выгодоприобретателей захвата власти в 2014-м году.