 

Мнение: С каких пор преступники – уважаемые люди?

23.07.2020, 20:31, Разное

Без привлечения внимания сегодня никуда: про тебя тут же забудут, только если не выкинешь очередную вызывающую бредятину. Но особенно прыткие ради хайпа и разговорчиков за спиной готовы даже на оправдание совсем чудовищных и противозаконных вещей.

В общем, дело такое: московская мундепка Галямина решила выгородить преступника и броско привлечь внимание охранников правопорядка к своей “гражданской позиции”. Она высказалась по поводу задержания политолога Федора Крашенинникова, который был замешан в деле об отмывании денег через ФБК Навального и отхватил административку за оскорбление судей. А сейчас Федора, к слову, прибрали в отдел за оскорбление власти в Интернете.

И тут Остапа, ошарашенного столь неожиданными новостями, понесло так, что уже не дозовешься: Галямина снова вбросила провоцирующее заявление в свой канал в телеге и теперь ждет реакции от госорганов. Мол, приходите за мной, я тут неуважение выказываю, да еще и в публичном пространстве:

“А что власть уважать-то, если она таких уважаемых людей задерживает средь бела дня? Официально заявляю, что я тоже нынешнюю российскую власть не уважаю! Выезжайте!”

Уважаемая Юлия, если вдруг по каким-то причинам вам не комфортно сидится в депутатском креслице почти в центре Москвы, то извольте не пыхтеть о своем недовольстве на каждом углу (и параллельно защищать преступников), а с достоинством и официально принять подачки (в том числе финансовые) из-за рубежа и туда же смотаться.

Или же сидеть на родной земле удобнее и теплее? С того же Запада за такие провокации и неуважение к власти погнали бы куда подальше, не спросив!

А вам лишь бы в игрушки поиграть, да за чужой счет!

Источник: Достало





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