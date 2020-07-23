 

Калягин призвал принять участие в чемпионате творческих компетенций Artmasters

23.07.2020, 20:16, Новости дня

Основатель и художественный руководитель московского театра «Et Cetera», председатель Союза театральных деятелей Российской Федерации Александр Калягин призвал принять участие в стартовавшем чемпионате творческих компетенций «ArtMasters».

«В РФ впервые стартовал чемпионат творческих компетенций «ArtMasters» в сфере театра, кино, музыки и медиа. Переводя на наш театральных язык, это конкурс профессионалов, которые могут продемонстрировать свои навыки, свои умения, одним словом, свое мастерство. Этих «компентенций» всего 16, но нас интересуют театральные профессии — художник по гриму, художник по костюму, художник-оформитель, оператор механики сцены, сценограф и другие», – говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Союза театральных деятелей России.

Он выразил уверенность, что подлинных профессионалов своего дела в российских театрах много.

«И почему бы не принять участие в этом чемпионате, чтобы в очередной раз доказать – наш театр делают настоящие Мастера. Я призываю вас принять в нем участие, потому что это не только ценные призы, которые, я уверен, вам обязательно достанутся. Но это и возможность выйти в своей профессии на новый уровень, продемонстрировать свое мастерство экспертам и мэтрам российской культуры, найти единомышленников и, возможно, реализовать свой собственный творческий проект. Прием заявок продлится до 11 августа», – сообщил Калягин, пожелав участникам «удачи, вдохновения и, конечно, победы!»

Накануне чемпионат ArtMasters объявил полный состав наблюдательного совета, оргкомитета и амбассадоров конкурса, в который вошли мэтры российской культуры, шоу-бизнеса и медиа.

Чемпионат ArtMasters стартовал в июле.





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