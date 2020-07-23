BI поправил Байдена, назвавшего Трампа первым «расистом» на посту президента США

23.07.2020, 20:15, Новости дня

По мнению Business Insider, потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден был не совсем прав, утверждая, что Дональд Трамп стал первым «расистом» на посту главы Белого дома. Как подчёркивает издание, в истории США были президенты, владевшие рабами, притеснявшие небелое население, использовавшие расистские выражения и даже симпатизирующие Ку-клус-клану.



Reuters

Джо Байден, бывшей вице-президент США и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на предстоящих выборах, назвал действующего лидера Дональда Трампа первым «расистом» во главе Белого дома. Однако, как обращает внимание Business Insider, здесь Байден не совсем прав.

В ходе онлайн-конференции, на которой зашла речь о том, что Трамп называл коронавирус «китайским», Байден раскритиковал президента: «Ни один из действующих президентов никогда так себя не вёл. Никогда-никогда-никогда. Ни один республиканский президент такого не делал. Ни один демократический президент. У нас были расисты, которые пытались избраться в президенты, было такое. Но он первый, кому это удалось».

Business Insider подчёркивает, что здесь Байден выражается неверно, ведь в истории США пост президента занимали несколько «открытых расистов» и рабовладельцев. Как писал в 2017 году сайт History Channel, рабы были в общей сложности у 12 американских лидеров, причём у восьми из них — пока те руководили страной. К примеру, рабовладельцами были отцы-основатели США Джордж Вашингтон, Джон Адамс, Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон и Джеймс Монро. И именно Мэдисону принадлежит инициатива считать «людьми» по три раба из каждых пяти — это было нужно для определения числа мест в палате представителей. Такой формат позволял учитывать хотя бы часть рабов, но в то же время ограничивал влияние южных штатов, где рабов было куда больше, чем на севере.

Как отмечает издание, в XIX и XX веках некоторые другие президенты проводили политику, напрямую притеснявшую, а порой даже приводившую к гибели людей с небелым цветом кожи, в особенности темнокожих, коренных американцев и азиатов.

К примеру, одним из главных пунктов программы президента Эндрю Джексона, руководившего страной с 1829 по 1837 год, было переселение коренных американцев на специально отведённые для них территории. Десяткам тысяч людей, вынужденных покинуть земли своих предков на юго-востоке страны, пришлось пройти труднейший путь через девять штатов, который впоследствии получил название «Дорога слёз».

В начале XX века президент Вудро Вильсон вернул расовую сегрегацию в правительстве, свободно использовал расистские выражения в адрес темнокожих американцев и выражал поддержку Ку-клукс-клану. А ближе к середине столетия, после нападения японцев на Пёрл-Харбор в 1941 году, президент Франклин Делано Рузвельт подписал указ о задержании американцев японского происхождения и временного помещения их в специальные лагеря — закончилась такая политика только после 1946 года.