В США ответили на вопрос о возобновлении авиасообщения с Россией

23.07.2020, 20:08, Новости дня

Решения о возобновлении регулярного авиационного сообщения между Россией и США будут принимать сами перевозчики, а американские власти на данном этапе продолжают оценивать перспективы отмены ранее введенных запретов на пересечение границы гражданами других государств, заявили в Госдепе.

«В плане полетов я действительно должен вас перенаправить к авиалиниям. Именно они принимают эти решения. В плане допуска граждан – мы постоянно переоцениваем и изучаем, как это соотносится с последним развитием событий с пандемией COVID-19. В плане ограничений на поездки, визовых ограничений, которые мы ввели», – передает ТАСС слова врио помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Рикера.

Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что РФ будет открывать свои границы с другими странами по принципу взаимности. По его словам, эти вопросы обсуждаются с иностранными партнерами, но конкретных решений пока нет.