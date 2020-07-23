Су-27 подняли на перехват самолета-разведчика над Черным морем

23.07.2020, 20:08, Новости дня

Российский истребитель Су-27 поднимали на перехват американского самолета-разведчика Р-8А Poseidon, который пролетал над Черным морем, сообщили в Национальном центре управления обороной.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А «Посейдон», – передает ТАСС сообщение центра.

Отмечается, что российский истребитель вернулся на аэродром базирования после того, как американский самолет развернулся от госграницы России.

Накануне сообщалось, что силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов обнаружили у границ РФ самолеты-разведчики Р-8А «Посейдон» и U-2S ВМС США и Р-3С «Орион» ВВС Германии.