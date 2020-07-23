 

Больше никакой изоляции: королева Летиция и король Филипп с дочерьми открыли театральный фестиваль

23.07.2020, 19:54, Разное

Последний месяц у короля и королевы Испании выдался напряженным. Схлынувшая эпидемия коронавируса поставила перед монархом и его супругой новую и необычную задачу – показать жителям страны, что пора без страха и упрека возвращаться к мирной жизни. Демонстрировать это Филипп и Летиция решили на своем примере.

Первым делом после выхода из карантина король и королева отправились в турне по автономным территориям Испании. Были и Страна Басков, и Майорка, и Канарские острова, и другие части страны. В минувшие выходные супруги вернулись из первого “послековидного” турне в Мадрид и посетили местный кинотеатр. Вчера настала очередь театра.

Накануне король и королева дали старт театральному фестивалю Mérida International Classical Theater Festival. Он проходит в Мадриде в 66-й раз. Вместе с супругами увидеть спектакль “Антигона” приехали и их дочери – принцесса Леонор и инфанта София. Но прежде дорогих гостей провели по Национальному музею римского искусства и рассказали, как и где проходили первые спектакли и как зарождался театр.

Для выхода королева Летиция выбрала платье Poète и любимые эспадрильи на танкетке Macarena Shoes.





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