 

Россия потребовала от США прекратить оккупацию нефтяных месторождений Сирии

23.07.2020, 19:53, Новости дня

Соединенным Штатам необходимо отказаться от оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии, сообщил в ходе заседания Совбеза ООН постпред РФ Василий Небензя.

«Вновь призываем США к незамедлительному прекращению оккупации Сирийской Арабской Республики и возвращению ее природных богатств правительству, которое сможет обеспечить защиту окружающей среды», – цитирует постпреда ТАСС.

Небензя отметил, что в западных СМИ появлялись сообщения о «варварских методах нефтедобычи» США в Сирии, которые могут привести к экологической катастрофе.

Постпред указал, что из-за действий США Сирия теряет каждый месяц 40 млн долларов.

«Вернуть их правительству Сирии было бы лучшей помощью со стороны США, чем объявленный на конференции в Брюсселе донорский взнос», – заключил он.

Напомним, Москва указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.





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