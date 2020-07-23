В Швеции раскритиковали практику массового тестирования на антитела

23.07.2020, 19:48, Новости дня

Некоторые шведские аналитики раскритиковали и назвали неэффективным решение правительства о массовом тестировании жителей страны на наличие антител к коронавирусной инфекции, информирует Sveriges Radio.

Начиная с 15 июня жители Стокгольма и ряда других шведских регионов могут бесплатно сдать анализ на определение заражения коронавирусом или на наличие антител. По данным компании Werlabs, проводящей тестирование, анализ сдали уже более 80 тыс. человек, из них антитела были выявлены примерно у 14,5%.

Беспокойство экспертов вызывает, в частности, высокая вероятность ложноположительного результата. «Опасность в том, что человек может считать, что он уже переболел, хотя на самом деле нет, и у него нет иммунитета», – передает РИА «Новости» слова врача-инфекциониста Бенгта Виттеше.

«Лучшим вариантом было бы предлагать тесты тем, кто знает, что он долго болел или тем, у кого до сих пор есть симптомы, или тем, у кого коронавирусом переболели члены семьи. В этом случае тест на антитела имеет смысл. Тестировать всех подряд – просто пустая трата ресурсов», – считает врач Лена Серрандер.

Газета ВЗГЛЯД ранее анализировала особый подход Швеции, которая отказалась вводить жесткие ограничения в условиях коронавируса, в результате чего в стране зафиксирована высокая смертность от COVID-19.