Мнение: Пять плюсов удалённой работы

23.07.2020, 19:45, Разное

Похоже, зарплаты программистов вырастут ещё сильнее. Барбадос объявил себя государством нового типа — раем для удалёнщиков. Уютный остров в Карибском море официально приглашает к себе тех, кто работает через интернет, и кто хочет видеть за окном не постылую мрачную Швецию, а яркое солнце и тропические пляжи:

https://www.cnbc.com/2020/07/10/barbados-is-planning-to-let-people-stay-and-work-remotely-for-a-year.html

Не отстают и другие страны. Так, к примеру, нефтяная Канада покупает рекламные щиты в Калифорнии, приглашая в гости создателей стартапов (на картинке к посту). Действительно: в условиях, когда вы можете нанимать программистов со всего мира, вам уже не нужно привязываться к переоцененной и зарегулированной Силиконовой долине, вы можете делать свой бизнес в любом комфортном месте.

Переехать в условный Барбадос или, к примеру, в условный Жлобин можно было и год назад, и пять лет назад. Однако если ещё в начале 2020 работодатели воспринимали удалёнщиков как второй сорт, то за последние месяцы коронавирус выбил этот предрассудок из мозгов ригидного начальства. Теперь во многих фирмах от сотрудников требуют не греть тушку в офисе, а выдавать конкретный результат: хоть из офиса, хоть из дома, хоть из вагона метро, лишь бы задачи выполнялись качественно и в срок.

Россия, конечно же, не отстаёт от жизни. Госдума принимает сейчас законопроект об удалённой работе, который даст удалёнщикам дополнительные права:

https://vz.ru/news/2020/7/21/1051039.html

Кроме того, проектом предложено исключить из раздела ТК РФ по дистанционной работе ряд избыточных и уже устаревших норм, а также норм, не являющихся предметом трудового законодательства.

Предложено также исключить требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе и упорядочить ряд норм по особенностям рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника.

А также предусматривается право дистанционного работника и работника в режиме временной дистанционной работы быть «офлайн».

Напомним, уже к середине апреля число полностью перешедших на работу из дома россиян выросло в пять раз, с 3 до 14% работников, а к концу июня, по словам премьера Михаила Мишустина, уже в 30 раз.

Возможно, в ближайшие годы мы увидим настоящее миграционное цунами, во время которого люди будут виртуально переезжать, устраиваясь на удалённую работу в другие страны и города. Навряд ли многие захотят физически переместиться в Барбадос, однако очень многие наверняка решатся сменить удалённую работу в своём городе на удалённую работу в какой-нибудь столичной или иностранной компании, в которых уровень зарплат пока что ещё в разы выше, чем в регионах. Так как дефицит программистов продолжает расти, стоит ожидать, что на Западе зарплаты программистов останутся примерно теми же, а в других странах зарплаты программистов будут стремительно подтягиваться к западным.

В меньшей мере это коснётся и большей части других профессий: офисных клерков, водителей экскаваторов и так далее. Здесь тоже переход на удалённую работу приведёт к постепенному выравниванию зарплат.

Особых минусов от этого я не вижу, а вот плюсы будут вполне очевидны.

1. Автоматически решится проблема запустелых моногородов и тому подобных депрессивных мест. Даже если 10% жителей таких городов устроятся на удалёнку, этого вполне хватит, чтобы оживить локальную экономику.

2. Поднимется уровень деловой культуры в стране. Маленькие зарплаты в регионах зачастую объясняются не тем, что у работников мало выбора, а тем, что те работают или медленно, или бестолково. Я уже как-то рассказывал историю про одну контору в Ленобласти, в которой бухгалтерия имела привычку обедать с водочкой. По моим оценкам, с работой всех шести бухгалтеров из той фирмы вполне справился бы один трезвый и квалифицированный бухгалтер из Петербурга.

3. Зарплаты в России не только выровняются, но и поднимутся, так как часть наших граждан сможет работать на Запад, где зарплаты пока что ещё выше, чем у нас.

4. Наконец-то мы продвинемся в решении вопроса автомобильных пробок. Если полгорода перестанет ездить каждый день на работу и с работы, движение станет куда как более расслабленным.

5. К нам поедут хорошие кадры из стран Запада. Искреннее спасибо бойцам «Блэк Лайвз Мэттер» и прочим воинам толерантности, белым гетеросексуалам из развитых капстран с каждым годом всё тяжелее и тяжелее терпеть продолжающееся непотребство. В условиях, когда они могут сохранить свою работу при переезде, условный европейский Петербург становится очень интересным вариантом для эмиграции.