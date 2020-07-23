 

В Днепропетровской области перевернулся автобус, пострадали 15 человек

23.07.2020, 19:31, Новости дня

Вечером 23 июля возле села Шульговка Днепропетровской области слетел в кювет и перевернулся рейсовый микроавтобус “Газель Рута”. Об этом сообщает пресс-служба облуправления Нацполиции.

“Автобус двигался по маршруту Каменское – Чайка. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением транспортным средством, в результате чего автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся. На момент аварии в салоне автомобиля находилось около 20 пассажиров. Сейчас 15 человек доставлены в больницу”, – заявили в полиции.

Деталей о состоянии пострадавших в сообщении не приводится.

Водитель с места аварии скрылся, сейчас его разыскивают.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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