Госдеп отреагировал на нападение на журналистов Первого канала в США

23.07.2020, 19:30, Новости дня

США расследуют инциденты с нападениями на представителей СМИ, заявили в Госдепе, комментируя нападение полицейских на журналистов Первого канала в Портленде.

«США привержены защите безопасности работников прессы и будут расследовать и добиваться ответственности в тех случаях, когда кого-либо, включая официальных лиц правоохранительных органов, будут обоснованно обвинять в нарушении закона. США осуждают угрозы, давление и насилие против журналистов как в США, так и во всем мире. Никто из работников прессы не должен подвергаться угрозам или физическим нападениям со стороны кого бы то ни было по какой бы то ни было причине лишь за то, что делает свою работу», – передает его слова РИА «Новости».

Накануне посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент из-за действий полиции в отношении журналистов Первого канала.

Американские полицейские атаковали российских журналистов, освещающих протесты в Портленде: оператора Первого канала Вячеслава Архипова ударили дубинкой по руке, отобрали камеру, разбили ее об асфальт, у Юлии Ольховской отобрали телефон, схватили за голову и сорвали шлем.

Россия решила обратиться в международные организации из-за нападения.