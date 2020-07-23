 

Госдеп отреагировал на нападение на журналистов Первого канала в США

23.07.2020, 19:30, Новости дня

США расследуют инциденты с нападениями на представителей СМИ, заявили в Госдепе, комментируя нападение полицейских на журналистов Первого канала в Портленде.

«США привержены защите безопасности работников прессы и будут расследовать и добиваться ответственности в тех случаях, когда кого-либо, включая официальных лиц правоохранительных органов, будут обоснованно обвинять в нарушении закона. США осуждают угрозы, давление и насилие против журналистов как в США, так и во всем мире. Никто из работников прессы не должен подвергаться угрозам или физическим нападениям со стороны кого бы то ни было по какой бы то ни было причине лишь за то, что делает свою работу», – передает его слова РИА «Новости».

Накануне посольство РФ в США направило ноту протеста в Госдепартамент из-за действий полиции в отношении журналистов Первого канала.

Американские полицейские атаковали российских журналистов, освещающих протесты в Портленде: оператора Первого канала Вячеслава Архипова ударили дубинкой по руке, отобрали камеру, разбили ее об асфальт, у Юлии Ольховской отобрали телефон, схватили за голову и сорвали шлем.

Россия решила обратиться в международные организации из-за нападения.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06 / В ВОЗ похвалили Россию за подход к борьбе с коронавирусом

14.05 / Курс гривны к евро и доллару повысился

11.06 / Белоруссия получила американскую нефть

16.07 / Содержание СО2 в атмосфере Земли достигло рекорда в 2019 году

04.07 / Взрыв на фабрике фейерверков в Турции: четыре человека погибли, около 100 – ранены

01.07 / El País – ЕС открывает границы с 15 странами, но России в списке пока нет

03.06 / Процесс глобального вымирания способен затронуть человечество

22.05 / США внесли десятки китайских организаций в черный список

23.05 / 112 – украинский вице-премьер заверил, что Крым и Донбасс вернутся к Киеву

17.05 / Иностранным спортсменам и тренерам разрешили вернуться в Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска