Эксперты объяснили решение Индии предпочесть американцев при разработке БПЛА

23.07.2020, 19:30, Новости дня

Россия сохраняет первое место по поставкам продукции ВПК в Индию. Но есть сферы, в которых мы уступаем другим странам, за счет чего Индия и проводит диверсификацию своей оружейной программы, сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Куприянов. Так он прокомментировал решение Дели и Вашингтона вместе разработать беспилотник с воздушным стартом.

«Будь у нас большой опыт в разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) воздушного старта, то индийцы, по крайней мере, рассматривали бы нас в качестве кандидата. Но нас на этом рынке нет, мы ничего не можем им здесь предложить, поэтому и обижаться нечего», – полагает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт Российского совета по международным делам эксперт. При этом, отметил он, на решение Дели повлиял и ряд других факторов – в частности, Индия вообще регулярно диверсифицирует свою оружейную программу.

«Традиционно первое место там занимает Россия, и, думаю, что так оно и останется. Однако если вы посмотрите список военной техники, которую в Дели собрались закупать по результатам недавних «разборок» с китайцами в Гималайских горах, то обнаружите, что там есть не только российские, но и французские, и американские вооружения. Это нормальный индийский подход», – резюмировал Куприянов.

Схожего мнения придерживается и профессор кафедры востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Сергей Лунев. «Обыкновенная диверсификация. Дели не отказывается от военного сотрудничества с Москвой. По итогам последних пяти лет, США не попали даже в тройку главных поставщиков в Индию, уступив не только нам, но и Франции и Израилю», – сказал Лунев.

Профессор подчеркнул, что РФ остается главным продавцом оружия в Индию уже более 50 лет, правда, наша доля упала с 75% до 45%. «Со своей стороны, Индия остается уже более 20 лет главным покупателем оружия в мире, опережая Саудовскую Аравию. А поскольку денег у индийцев много, они выбирают лучшие образцы, – отметил Лунев. – В Америке они, к примеру, покупают транспортную авиацию, беспилотники. После недавнего резкого ухудшения отношений с китайцами в Дели особенно громко заговорили о развитии всесторонних связей с американцами».

Напомним, в четверг Вашингтон и Дели объявили о начале сотрудничества в разработке военного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с воздушным стартом. Об этом сообщила замминистра обороны США Эллен Лорд, передает ТАСС. Лорд добавила, что работу будут курировать ВВС двух стран.