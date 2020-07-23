Ученые обнаружили признаки жизни на Марсе

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23.07.2020, 19:30, Разное

В рамках новой научной работы исследователи смогли обнаружить признаки жизни на Марсе. Речь идет об атмосферном давлении на Красной планете, позволяющем сохранять воду на поверхности объекта в жидком состоянии.
Астрономы начали изучать поверхность Марса в 60-х годах прошлого века, немного позднее у исследователей возник интерес к поиску жизни на планете. Большая часть догадок до последнего времени была представлена в виде конспирологических теорий и снимков уфологов. Франциско Диего, представляющий Калифорнийский университет, рассказал о наличии признаков жизни на Марсе в прошлом. Благодаря атмосферному давлению можно говорить о присутствии биологических видов на названной в честь древнеримского бога войны планете. Люди сами смогут проверить эту теорию после осуществления высадки на поверхности объекта.

Ученый заявил о вероятной жизни на Марсе после того, как туда отправилась первая миссия ОАЭ. Сейчас известно о реализации восьми проектов, нацеленных на изучение планеты, с поверхности и орбиты. В 2020 году должны состояться миссии Китая и Соединенных Штатов. Для реализации проекта “Эмирайтес Марс” потребовалось 200 миллионов долларов. Целью миссии является изучение сезонных изменений для определения полной картины состояния Красной планеты.





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