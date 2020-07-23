Личное: Тёпленькая ушла

23.07.2020, 19:20, Разное

На дворе 2020 год — XXI век, между прочим. Родился уже папа Алисы Селезнёвой, Марти Макфлая уволили, а в космическое пространство запустили Теслу.

Среди этого великолепия футуризма у нас в стране каждое лето по заведенной ещё в СССР традиции до сих пор отключают горячую воду.



Опять отключили горячую воду?! Фото: Соцсети

Ладно, без смеха — разве это нормально? Хренакс, и людей оставили без горячей воды.

Поэтому и водонагреватели у нас — чуть ли не в каждом доме. Наряду с утюгами, холодильниками и стиральными машинками.

На фоне этих размышлений прочитала тут одну очень интересную статейку. В которой очень подробно рассказано, как устроен российский рынок водонагревателей.

Например, о том, что европейских водонагревателей у нас в стране почти нет. Под известными европейскими брендами у нас массово продаются чисто китайские водонагреватели с соответствующим чисто китайским качеством.

Очень рекомендую прочитать, эта статья — реальный срыв покровов. Даже если сейчас вам водонагреватель не нужен — на будущее такая информация все равно пригодится.

Так вот, эта статья вскрыла все «нарывы» этого технологичного бизнеса. Наконец-то народу рассказали о том, что вся эта псевдо-европейская водонагревательная техника — сплошной обман и горе-маркетинг. Даже «нержавейка» в этих агрегатах на самом деле ещё как ржавеет. Потому что китайцы не парятся с качественной сваркой швов — сойдет и так. На швах-то быстро образуется коррозия, а потом и протечки. Даже несмотря на то, что сам бак бойлера реально нержавеющий. А вот швы — увы! — ржавеют как чермет!

Понятно, что продаваны озабочены лишь тем, чтобы впарить вам китайщину по явно завышенной для такого качества цене. Как и производитель, точнее дистрибутор-продавец. Чтобы затрат было поменьше, а прибыль — побольше.

А техника эта, между прочим, пожароопасная. Замкнёт в ней что-нибудь и спалит хату. Хорошо, если сам жив останется. Но ушлые отечественные продаваны вкупе с криворукими китайскими сборщиками об этом думают в самую последнюю очередь.

Понятно, что дело — в цене. Настоящие качественные водонагреватели из нержавеющей стали стоят за 100 тысяч рублей. Если для вас это дорого, шикарная недорогая альтернатива — эмалированные баки из обычной стали.

Но тут тоже есть подводные камни. Одна эмаль потрескается в первые годы эксплуатации, а другая прослужит верой и правдой много лет.

А вот все «прелести» китайской водогрейки вы прочувствуете на себе, когда «попадёте» на ежегодное сервисное обслуживание. Которое обойдется вам тысяч в 17-18 рублей за 8 лет службы водонагревателя. Наверняка, будут еще и внеплановые поломки и протечки. А ещё из-за ржавчины, накипи, неизбежно оседающей на стенках бака, китайские водогрейки гудят, свистят и ревут как лайнер на взлёте.

А не обслуживать нельзя, иначе водогрейка прикажет долго жить ещё в первые 2-3 года после установки и придётся покупать новую. И это, увы, не будет гарантийным случаем!

И нужен вам это геморрой?! Ну, если только вы не та самая альтруистка, которая готова кормить целую отрасль экономики по ремонту бойлеров. Сезон, кстати, как раз начался — люди включили водонагреватели, а они тут же сломались.

Неужели у нас нет нормальных водонагревателей?

Для обычного небогатого потребителя. Тех самых — настоящих, европейских? Они всё-таки есть, хотя немногие о них знают — рекламы они особой не дают, предпочитая давить просто качественной продукцией.

В общем, вот вам прекрасные НЕкитайские водонагреватели — Атлантик.

Атлантик — семейный французский бизнес, основанный ещё в далеком 1968 году. Производства сосредоточены, в основном, в Европе — во Франции, Италии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Турции и других странах.

А вот в Китае у Атлантик ни одного завода нет.

К своей годами наработанной репутации компания относится очень серьёзно и трепетно — перепродажа сомнительной китайской продукции её не интересует. У них другая задача — собственная разработка и собственное же производство действительно качественной и долговечной техники. За которую Атлантик отвечает головой и обеспечивает официальной гарантией целых 8 лет (при покупке набора анодов). Тогда как перепродавцы изделий китайских умельцев ограничиваются максимум пятью годами гарантии.

Продукция Атлантик продаётся примерно в 70 странах. А во Франции Атлантик лидирует на рынке водонагревателей — у компании более половины всех продаж в штуках.

В России у Атлантик, хотя он особенно не рекламируется, но уже четвертое место. И четвертое лишь потому, что продавать его у нас начали недавно.

Компания Атлантик — настоящий новатор. Именно французские инженеры Атлантик изобрели и запатентовали самый современный на сегодня сухой стеатитовый ТЭН, который позволяет сэкономить 20% электроэнергии.

ТЭНы китайских водогреек выходят из строя буквально за год-два-три. А в бойлерах Атлантик ТЭНы служат по 20 лет. То есть, по сути, ТЭН в водонагревателях Атлантик вообще менять не нужно. Атлантиковские ТЭНы не обрастают накипью, не покрываются коррозией. Почему так — читайте в вышеупомянутой статье.

В водонагревателях Атлантик эластичная эмаль — дорогая. Она реагирует на перепады температур сжатием и расширением, поэтому и трещин не возникает.

В итоге сервисное обслуживание водонагревателя Атлантик за 8 лет гарантийного срока обходится в 3 раза дешевле, чем обслуживание обычного китайского бойлера. Всего в 5’000 рублей.

Так что Атлантик — САМЫЕ малозатратные и САМЫЕ мало-обслуживаемые водонагреватели в России. Да ещё и с максимальным сроком гарантии (до 8 лет против «стандартных» для рынка водонагревателей 5 лет).

А ещё Атлантик — самые долговечные и тихие (нет накипи — нет шума).

Даже если установить Атлантик за стенкой спальни, мешать он не будет! И с любыми типами воды Атлантик будут работать тихо, экономно и долго.

Кстати, в отличие от бойлеров других марок, Атлантик можно обслуживать самостоятельно, что даёт дополнительную экономию. У производителя даже есть доходчивая видеоинструкция, как это делать:

Ну, в общем, вы поняли — лучше сразу взять качественный и реально родной европейский водонагреватель Атлантик. Современный и высокотехнологичный. Лучше, чем потратиться на всякое ширпотребное китайское говно (зато с известным логотипом на корпусе) и латать его потом каждый год. Конечно, если вы не мазохист.

Ещё раз: смотрите все подробности в этой мега-статье.

Затрахали вас отключения воды?