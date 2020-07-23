Суд в РФ отказал в блокировке YouTube
23.07.2020, 19:16, Новости дня
Мосгорсуд отказался блокировать YouTube по иску российской компании-разработчика HR-тестов «Онтаргет», при этом исковое требование было частично удовлетворено.
«Удовлетворить частично, взыскать 6 тыс. рублей госпошлины и 30,9 тыс. рублей за услуги нотариуса», – цитирует ТАСС решение судьи.
Компанию Google также обязали прекратить доступ к спорному видео.
Решение не вступило в силу, стороны могут обжаловать его.
Напомним, в исковом требовании российской компании значилась цифра в 10 млн рублей.
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