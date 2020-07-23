Мэр Чикаго обещает не пустить в город «войска Трампа», несмотря на разгул криминала

23.07.2020, 19:11, Новости дня

В Чикаго бандиты открывают стрельбу по людям среди бела дня, а мэр города Лори Лайтфут, вместо того чтобы бороться с криминалом, обещает помешать вводу федеральных сил правопорядка, передаёт Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, не все горожане согласны со своим мэром: у них, в отличие от Лайтфут, нет вооружённой охраны, а жить им приходится как на войне.

Вот к чему это привело в Чикаго. Только за последний месяц там застрелили буквально сотни американцев. К примеру, минувшим вечером в одном инциденте у городского похоронного бюро огнестрельные ранения получили не менее пятнадцати человек. Отчасти этот хаос запечатлён камерами наблюдения. Посмотрите.

(Звуки выстрелов, крики людей.)

Первое, что замечаешь на этой записи, не считая звукового ряда, это то, что было светло. Убийцы подъехали у всех на виду и просто начали безнаказанно стрелять по людям. Тела падали на тротуар, раненые кричали, но стрельба продолжалась.

Это было не в Багдаде. Это было в третьем по величине городе Америки. Трудно поверить, что здесь такое происходит.

Но активистам всё равно. Они сделали это возможным. Это их рук дело. Но они не организуют шествий в знак протеста против этого насилия, они его полностью игнорируют.

А Белый дом не игнорирует. Администрация заявила, что пошлёт в Чикаго агентов федеральных правоохранительных органов, чтобы восстановить порядок и прекратить эти убийства.

Действующий мэр — живая пародия на надменность и некомпетентность по имени Лори Лайтфут — пообещала помешать прибытию этой помощи. «Ни при каких обстоятельствах, — написала она в Twitter, — я не позволю войскам Дональда Трампа прийти в Чикаго и терроризировать наше население».

В Чикаго мэра Лори Лайтфут правоохранительная работа запрещена: «терроризировать население» можно только участникам банд. Чем они и занимаются.

СООБЩЕНИЯ СМИ: К несчастью, жертвами стрельбы в Чикаго снова стали дети. Сегодня огнестрельные ранения получили двоюродные братья — два мальчика 10 и 11 лет.

Подъехала машина, и трое мужчин вышли из неё и начали стрелять по двору, где было полно детей.

Выходные, на которые выпало 4 июля, были отмечены ужасающим вооружённым насилием по всей стране. В Чикаго огнестрельные ранения получили более 75 человек, как минимум 14 были убиты, в том числе четырнадцатилетний мальчик и семилетняя девочка. Уже третью неделю дети продолжают гибнуть от вооружённого насилия в Чикаго.



Это просто ужасно. Но ничто из того, что вы только что увидели, никак не скажется на Лори Лайтфут. Её-то всегда окружают вооружённые телохранители, за которых платят её страждущие подданные. Она этого требует. Чикаго — очень опасное место, понимает Лори Лайтфут.

Но для простых жителей её разваливающегося города всё по-другому. У них нет телохранителей, оплаченных из бюджета. Их Чикаго — это место, где семилетних детей, может быть, именно их семилетних детей убивают среди бела дня. При бездействии местных политиков вроде Лайтфут.

Итак, для них, столкнувшихся с таким насилием, правоохранительная работа не такой уж политический вопрос. Копы — это не «войска Дональда Трампа». Они необходимы для выживания. Без них гибнут люди. Они знают, что копы — это по большей части просто американские работяги, которые порой рискуют жизнью, чтобы пресечь убийство детей.

Посмотрите, что бывает, когда местный телерепортёр спрашивает у людей на улицах Чикаго, что они думают об отправке федералов в их город.

РЕПОРТЁР: Итак, президент Трамп отправляет федеральные войска в разные города по всей стране. Если посмотреть, что там происходит, там какие-то… какие-то люди в чёрном и зелёном камуфляже…

АФРОАМЕРИКАНКА: Я думаю, они нам нужны!



АФРОАМЕРИКАНЕЦ: Да, я за. Я это одобряю. Из-за насилия, которое продолжается здесь изо дня в день, неделю за неделей… Маленькие дети… Это насилие — что-то противоестественное. У нас тут буквально как в зоне боевых действий!



«У нас тут буквально как в зоне боевых действий», — говорит он. Такие слова звучат часто, но в данном случае мужчина, которого вы только что видели, недалёк от истины. Когда в городе война, закон и порядок исчезают. Никто ни за что не отвечает, никто ничего не контролирует. Власть есть лишь у тех, кто готов применять насилие. Некоторые районы Чикаго сейчас именно так и выглядят. На юге города дети, которым всего десять лет, угнали по меньшей мере дюжину машин.

В целом, с начала года в Чикаго подстрелили 2150 человек. 2150! Это больше, чем тринадцать полных Boeing 737! Представьте себе эти пассажирские самолёты, стоящие рядком. Вот как это много людей! Это больше, чем население 21 отдельно взятого округа штата Техас. Вот как много людей подстрелили в Чикаго с января. К концу года их практически гарантированно станет намного больше.

Это катастрофа. Что бы ни говорила Лори Лайтфут, Чикаго нужно, чтобы откуда-то пришла помощь.

Дата выхода в эфир 22 июля 2020 года.